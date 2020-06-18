В Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно отремонтируют пять улиц

В мэрии Нижнего Тагила определились с теми улицами, которые сделают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительно выделенные почти 125 млн рублей. Это участки на улицах Монтажников, Заречной, Серова, Цементной, а также местный проезд по Черноисточинскому шоссе, сообщает пресс-служба тагильской мэрии.

Улицу Заречную и местный проезд по Черноисточинскому шоссе планируется отремонтировать полностью. На улице Монтажников сделают участок между улицами Садоводов и Зеленстроевской, на улице Серова — между Фрунзе и Первомайской, на Цементной — между Восточным шоссе и улицей Проезжей.

«Активный старт дорожных ремонтов уже весной дал нам повод рассматривать возможность выполнения дополнительных объёмов работ в 2020 году в рамках проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. А конструктивное взаимодействие подрядчиков, муниципалитета и регионального правительства позволило добиться дополнительного финансирования. Важнейшую роль в этом процессе сыграла поддержка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — отметил мэр Нижнего Тагила.

Ранее указанные пять улиц планировалось отремонтировать в 2021 году.

«Кроме дороги по улице Серова, все остальные удалены от центра города, — отметил замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов. — Объекты выбраны таким образом, чтобы работы на них можно было провести в сжатые сроки и без перекрытия движения транспорта, чтобы минимизировать неудобства для водителей. У нас уже есть предложение о том, какие улицы можно будет отремонтировать следующим летом взамен тех участков, которые мы сделаем сейчас».

Напомним, в 2020 году муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» стало генподрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». Работы на всех объектах должны быть завершены до 25 сентября этого года. Сданы уже три дорожных участка.