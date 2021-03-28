В Нижнем Тагиле пенсионера повторно поймали на выращивании конопли у себя дома

В Нижнем Тагиле 61-летний житель Красного Камня повторно попался на выращивании конопли у себя дома. Сотрудники полиции проверили пенсионера в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Потребитель». В его квартире полицейские обнаружили оборудованную теплицу с 23 кустами конопли. Также в квартире нашли 11 граммов уже подготовленного к употреблению наркотического вещества.

Как рассказали в полиции, мужчина находился под подпиской о невыезде из-за возбуждённого ранее уголовного дела.

«В сентябре прошлого года в его квартире на улице Победы полицейские обнаружили плантацию конопли. 47 кустов растений, по его словам, мужчина выращивал для личного употребления. Сотрудники полиции тогда изъяли всё оборудование, используемое для выращивания и ухода за наркосодержащими растениями», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В отношении пенсионера возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Хранение наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

В ведомстве отметили, что в феврале этого года Тагилстроевский суд рассмотрел ранее направленные в отношении этого мужчины уголовные дела по аналогичным статьям УК РФ и назначил наказание в виде мер медицинского характера. В ближайшее время мужчину отправят в медицинское учреждение.