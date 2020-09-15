В Нижнем Тагиле пенсионер вырастил в квартире плантацию конопли 

В отношении 60-летнего жителя Нижнего Тагила возбудили уголовные дела за хранение наркотиков и культивирование наркосодержащих растений. В квартире пенсионера полицейские нашли 47 кустов конопли, которые мужчина, по его словам, выращивал для собственного использования. Также в квартире обнаружили более 30 граммов уже подготовленной к употреблению марихуаны. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

Ещё двое 28-летних жителей Нижнего Тагила организовали в своих жилищах целые лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений. У одного из них в частном доме в посёлке Черемшанка оперативники изъяли 23 куста, у второго, который занимался незаконной деятельностью прямо в квартире на ГГМ, полицейские обнаружили практически плантацию из 57 кустов. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли вентиляторы, осветительные лампы, гофрированные трубы, фильтры, ёмкости с подкормкой, многочисленные упаковочные пакетики и электронные весы.

В ведомстве добавили, что всего за время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции изъяли 217 кустов наркосодержащих растений, из них 24 штуки мака и 193 конопли. Из незаконного оборота изъято почти 650 граммов наркотических веществ.