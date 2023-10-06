В Нижнем Тагиле пенсионер отхлестал поливочным шлангом свою жену и за это отдал государству 10 тысяч рублей

Вечером 5 июля 2023 года в коллективном саду «Старатель – 3» в Нижнем Тагиле произошла ссора между супругами-пенсионерами Поповыми. Входе словесной перепалки мужчина взял поливочный шланг и нанёс им супруге удары по лицу, руке и спине. Согласно заключению эксперта, физические повреждения повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья и небольшую утрату общей трудоспособности.

Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за избиение своей супруги – тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей. Согласно решению суда Попов был признан виновным в нанесении побоев. Его штрафовали на 10 тысяч рублей. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.