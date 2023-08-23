В Нижнем Тагиле пенсионер написал заявление в полицию на водителя такси, который отказывается возвращать сдачу 

17 августа тагильчанин Олег Пукеца через приложение сервиса «Везёт» заказал такси для своей 14-летней дочери с Вагонки до железнодорожного вокзала. Встретив автомобиль на вокзале, мужчина решил оплатить стоимость поездки в размере 444 рублей наличными. Сдачи с тысячной купюры у таксиста по имени Сергей не нашлось, и водитель предложил перевести отцу девочки деньги через банковское приложение. Пенсионер согласился, но в итоге таксист деньги так и не перевёл.

Не дождавшись обещанной сдачи, пенсионер связался с сервисом «Везёт» и рассказал о недобросовестном водителе. Компания возместила ущерб пострадавшему в виде промокодов на следующие поездки в размере 200 рублей и 400 рублей, а также сообщила, что Сергей будет отстранён от работы. Мужчину такой вариант решения проблемы не устроил, и он обратился в полицию с заявлением на водителя.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по обращению гражданина в отделе полиции № 21 будет проведена проверка, по результатам которой примут обоснованное решение.