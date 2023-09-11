В Нижнем Тагиле ожидается тёплая и сухая неделя

Тёплая и сухая осенняя погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Днём в понедельник, 11 сентября, воздух прогреется до +16°C, ночью — до +10°C. Весь день будет облачно, осадков не ожидается. Во вторник, 12 сентября, дневная температура поднимется до +18°C, будет малооблачно, ночью — до +9°C. В среду, 13 сентября, будет ясно и тепло, воздух прогреется до +21°C, ночью станет прохладнее — до +7°C. В четверг, 14 сентября, обещают ясную погоду, температура воздуха днём +21°C, ночью до +7°C. В пятницу, 15 сентября, будет малооблачно, днём столбики термометров покажут +21°C, ночью — до +8°C.

В субботу, 16 сентября, будет облачно, дневная температура поднимется до +22°C, ночь будет не такой прохладной, как предыдущие, — до +10°C. Синоптики прогнозируют, что воскресенье, 17 сентября, будет единственный дождливый день. Воздух прогреется до +19°C днём и до +11°C ночью.