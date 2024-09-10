В Нижнем Тагиле открылся первый детский центр цифрового образования 

Сегодня, 10 сентября, в Нижнем Тагиле в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) состоялось открытие первого центра цифрового образования для детей от 8 до 17 лет под названием «IT-куб».

По словам руководителя Марии Гонцовой, школьники смогут развиваться в шести направлениях, таких как программирование на языке Python, системное администрирование, разработка мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности, а также кибер-гигиена и работа с большими данными, сообщает «Тагильский рабочий».

Для записи не требовались вступительные экзамены, а все программы обучения являются бесплатными и на них уже зачислены 372 ребёнка. В следующем году планируется увеличение количества учеников до 400.