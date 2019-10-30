В Нижнем Тагиле откроют музей Владислава Тетюхина

В Нижнем Тагиле появится музей легендарного мецената Владислава Тетюхина, который займёт второй этаж Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, пишет ЕАН. В создании экспозиции принимали участие сыновья Тетюхина.

Площадка и стеллажи под экспонаты уже подготовлены, в музее будут представлены награды и личные вещи Владислава Валентиновича. Ознакомиться с ними сможет любой желающий, посещение музея будет бесплатным. Точная дата открытия музея пока неизвестна, но, как уверяют в госпитале, это произойдёт в ближайшее время. Параллельно продолжается работа над поиском скульптора для создания памятника Владиславу Тетюхину, обсуждается дизайн монумента.

Напомним, бывший совладелец уральского предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после продолжительной болезни. После ухода с предприятия он занялся проектом строительства медицинского центра, потратив на его реализацию 3,3 млрд рублей, ещё 1,2 млрд рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В честь Тетюхина назвали основанный им в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.