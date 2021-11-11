В Нижнем Тагиле от коронавируса привилось 46% жителей

В Нижнем Тагиле от COVID-19 привилось 46% взрослых горожан. Об этом сообщает «Телекон» со ссылкой на заместителя главного врача нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирину Забужанскую.

На сегодняшний день в Свердловской области привито около 40% населения. По словам Забужанской, хотя темпы вакцинации в Нижнем Тагиле выше, чем в среднем по области, этого всё равно недостаточно для коллективного иммунитета.

«46% — очень неплохой процент. Если такими темпами всё будет продолжаться, я думаю, мы достаточно быстро достигнем цифры 60%, к которой мы стремимся, на которую у нас рассчитан план. Вакцина в городе есть, сейчас во всех поликлиниках 11 тысяч доз. Люди спокойно идут и прививаются», — комментирует Ирина Забужанская.

Для сравнения: в Екатеринбурге на сегодняшний день привито 56% взрослого населения.

Отметим, сегодня стало известно, что Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, поездах, самолётах и магазинах, которые будут действовать до июня 2022 года.