В Нижнем Тагиле осуждённые выплатили иски на сумму более 10 млн рублей

Осуждённые тагильской колонии строгого режима ИК-12 за 2020 год заплатили по искам рекордную сумму — более 10 млн рублей.

Такую сумму озвучили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве также добавили, что в исправительном учреждении официально трудоустроены сотни осуждённых. Они занимаются металлообработкой, деревообработкой, работают на швейном производстве, изготавливают мебель, товары широкого потребления и продукты питания. Всего, по данным пресс-службы, в год осуждённые производят продукции на сотни миллионов рублей.