В Нижнем Тагиле осудили жителя Горноуральска, убившего гостя на своём дне рождения

Пригородным судом вынесен приговор 18-летнему жителю Горноуральска, который в начале августа 2018 года убил своего знакомого во время празднования дня рождения. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области, 6 августа молодой человек в посёлке Горноуральский Пригородного района распивал спиртное со знакомыми, отмечая своё совершеннолетие, которое наступило за несколько дней до этого.

«В процессе распития молодые люди пришли в квартиру к одному знакомому, где у подсудимого возник конфликт с находившимся в квартире мужчиной. Гражданин высказал подсудимому претензию в том, что он якобы украл у него мобильный телефон. Через некоторое время конфликт, казалось бы, был исчерпан, однако затем вспыхнул с новой силой. Подсудимый и его оппонент вышли в лесной массив для того, чтобы выяснить между собой отношения. 18-летний подсудимый нанёс своему оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы, причинив повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего», — сообщили в ведомстве.

С учётом имевшихся у мужчины судимостей ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также осуждённый должен выплатить один миллион рублей родственникам потерпевшего в счёт возмещения морального вреда.