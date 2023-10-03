В Нижнем Тагиле осудили зэка-афериста с сайта знакомств

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого Романа П. Мужчину признали виновным в совершении мошенничества – хищения чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, в ходе судебного следствия было установлено, что мужчина, отбывавший наказание в местах лишения свободы, при помощи мобильного телефона зарегистрировался на сайте знакомств. Войдя в доверие к 36-летней женщине, он попросил её одолжить деньги, обещая их вернуть. Потерпевшая, не подозревая об истинных намерениях «ухажёра», перевела на банковский счёт, указанный злоумышленником, около 24 тысяч рублей.

В суде мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.