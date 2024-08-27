В Нижнем Тагиле осудили врача из Кыргызстана за взятки и служебный подлог

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор врачу-травматологу-ортопеду городской поликлиники № 3. Мужчина обвинялся по нескольким эпизодам по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

Как сообщает пресс-служба суда, медику назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с конфискацией полученных взяток в размере 74,6 тысячи рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что врач закончил Кыргызскую государственную медицинскую академию, в поликлинике № 3 работает с 2014 года.