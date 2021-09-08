В Нижнем Тагиле осудили водителя лесовоза за взятку сотруднику полиции

В Нижнем Тагиле вступил в законную силу приговор в отношении водителя, признанного виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как уточняют в ведомстве, в апреле 2021 года сотрудники ГИБДД с целью проверки документов остановили грузовой автомобиль под управлением подсудимого, перевозившего в тот момент пиломатериалы из древесины лиственных и хвойных пород. При проверке выяснилось, что на перевозимый груз у водителя не имеется необходимых сопроводительных документов (фитосанитарного сертификата). В дальнейшем материалы по данному факту были направлены сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В тот же день сотрудники полиции разъяснили водителю правовые последствия совершённого им административного правонарушения и сообщили, что собранный административный материал будет направлен в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для рассмотрения по существу. Выйдя из отдела полиции, подсудимый решил избежать привлечения к административной ответственности путём дачи взятки оперуполномоченному полиции. Дождавшись, когда он выйдет из здания и сядет в служебный автомобиль, подсудимый также сел в эту автомашину и предложил стражу порядка взятку в сумме около 13 тысяч рублей за то, чтобы материалы в отношении него не направлялись в региональное управление Россельхознадзора. Однако полицейский взятку не принял», — рассказали в ведомстве.

Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Сумма, предназначавшаяся в качестве незаконного вознаграждения, также обращена в доход государства.