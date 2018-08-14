В Нижнем Тагиле осудили охотника, выстрелившего во время конфликта в незнакомую женщину

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 59-летнему местному жителю Николаю Эпелю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия 39-летней женщине. Инцидент произошёл 28 ноября 2016 года в лесу около села Сулём. Во время охоты на лося у мужчины возник конфликт с семейной парой, которая случайно заехала на специально выделенную ему территорию.

«Эпель высказал в адрес приезжих претензии по поводу нахождения их в зоне проведения охоты. В ходе возникшей ссоры осуждённый направил в сторону находившейся в санях снегохода женщины нарезной охотничий карабин “Лось-7 ELK-7” и с расстояния около семи метров выстрелил в неё», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина получила сквозное ранение левого плеча. Суд приговорил охотника к четырём годам колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить пострадавшей 1 миллион рублей.

Стрелявший — известная в Нижнем Тагиле личность. Эпель занимается бизнесом, несколько лет назад участвовал в выборах в гордуму Нижнего Тагила и имеет отношение к известной в Нижнем Тагиле ОПГ «Герат-Урал».