Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)

Месяц назад в селе Сулём под Нижним Тагилом во время охоты на лося мужчина выстрелил в женщину. Она получила серьёзное ранение руки, пострадало плечо, сломаны рёбра. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако сама пострадавшая считает, что выстрел мог быть неслучайным. По её словам, инциденту предшествовала ссора с охотником.

«Мы с мужем ехали на пикник в лесу на снегоходе. На дороге встретили мужчину с ружьём, тоже на снегоходе. Он сказал нам, чтобы мы убирались. Сказал, что на территории природного парка “Река Чусовая” запрещено ехать на снегоходе. Вёл он себя агрессивно. Мы занервничали, не ругаться же с вооружённым человеком. Выстрела мы, конечно, не ожидали, но всё равно неприятная ситуация была. Я сказала мужчине, что мы сейчас уедем, и в этот момент прогремел выстрел», – рассказала женщина агентству новостей «Между строк».

По предварительной версии полиции, охотник отводил ружьё в сторону, в этот момент за курок зацепилась ветка и произошёл выстрел. По словам Юлии, даже после случившегося стрелок не проявил никакого сочувствия к раненой женщине.

«Его снегоход был мощнее, и мой муж попросил перецепить наши сани к нему, чтобы быстрее доставить меня в больницу. Но тот отказал. Помог только наш собственный снегоход развернуть. В больницу я попала только через шесть часов, и врачи буквально спасли мне жизнь», – вспоминает пострадавшая.

Юлия до сих пор, спустя месяц после выстрела, находится в больнице. На руку ей установили аппарат Илизарова. Женщина опасается, что получит инвалидность.

«И ведь стрелок даже не навестил меня с тех пор, не проведал. Ну, если бы он случайно выстрелил, разве бы он не переживал за моё здоровье? Хоть бы извинился. Правда, какая-то женщина от него приходила, но сам он так и не явился», – возмущается Юлия.

Она считает, что происшествие должно расследоваться как умышленное причинение вреда здоровью. В полиции заявили, что в рамках дела будет прорабатываться и версия пострадавшей. По данным АН «Между строк», стрелявший – известная в Сулёме личность. По словам местных жителей, мужчина занимается бизнесом, несколько лет назад участвовал в выборах в гордуму Нижнего Тагила и имеет отношение к известной в Нижнем Тагиле ОПГ «Герат-Урал». Особенно отмечают в Сулёме вызывающее поведение охотника: якобы он и его товарищи давно ведут себя в местном лесу, как хозяева.

«Они тут как будто самые главные, а лес – их собственные угодья, – рассказал один из приехавших в Сулём охотников. – Могут другим запретить посещения или походы в лес. За несколько дней до случая с подстреленной женщиной на том же участке местные пикник разбили. Вроде, всё нормально, отдохнули и домой поехали. Так эти охотники их по следу нашли и сказали: "Ещё раз на это место приедете, будут серьёзные проблемы"».

В полиции заверили, что в ходе расследования будут опрошены все возможные свидетели инцидента, в том числе жители Сулёма.

«Пока нет окончательного решения, умышленно был совершён выстрел или нет. Дело только возбуждено, и расследование по нему только началось. Ещё неоднократно будут опрошены все участники и свидетели инцидента. Будем разбираться», – резюмировали в ММУ МВД «Нижнетагильское».

Агентство новостей «Между строк»