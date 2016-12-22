Под Нижним Тагилом охотник вместо лося подстрелил женщину

Трагический случай во время охоты произошёл в селе Сулём под Нижним Тагилом ещё в конце ноября, однако известно о нём стало лишь сейчас. По версии следствия, 28 ноября пятеро мужчин в лесу, примерно в пяти километрах от села, охотились на лося. Когда они расположились на точках, к одному из охотников на снегоходе с санями подъехали мужчина и женщина.

«Охотник в ожидании лося держал на изготовке ружьё. Он предупредил незнакомцев о необходимости покинуть этот район в связи с охотой. Но мужчина стал двигаться в его направлении и протянул руку. Женщина начала вставать с саней. Охотник стал отводить ружьё в сторону, в этот момент ветка зацепилась за курок и произошёл выстрел, в результате которого 39-летняяя женщина получила сквозное огнестрельное ранение левого плеча», – поясняют в полиции.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где её прооперировали. Медики диагностировали у женщины перелом плечевой кости и повреждения рёбер. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». 58-летний охотник находится под подпиской о невыезде.

Агентство новостей «Между строк»