В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который во время застолья до смерти избил своего знакомого

В Нижнем Тагиле осудили 33-летнего мужчину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в СК РФ по Свердловской области.

В ночь на 2 мая 2022 года в своей квартире на улице Первомайской мужчина распивал спиртное со знакомым. Следствие установило, что во время застолья между ними возник конфликт на фоне «совершённых гостем оскорбительных действий». Произошла ссора, и подсудимый избил гостя руками и ногами, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений мужчина скончался на следующий день в больнице.

Приговор вступил в законную силу, осуждённому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее мужчина был неоднократно судим.