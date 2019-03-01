В Нижнем Тагиле осудили машиниста поезда и его помощника за аварию на путях

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила признал 50-летнего машиниста поезда Андрея Ханжина и его 27-летнего помощника Сергея Базылева виновными в сходе локомотива с рельсов. Инцидент произошёл 20 июня 2017 года. Установлено, что в 6 утра на железнодорожной станции Смычка Нижнетагильской дистанции СвЖД при перевозке электровозом порожних вагонов из-за невнимательности машинистов состав проехал на запрещающий сигнал светофора при сработавшей стрелке.

«Вследствие схода причинены повреждения электровозу, четырём вагонам, одиночным рельсовым скреплениям, также повреждено около 51 метра железнодорожного полотна. В результате транспортного происшествия ОАО “РЖД” причинён крупный ущерб в размере более 1 миллиона рублей», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СУ СКР на транспорте.



Сергей Базылев (слева), Андрей Ханжин



Приговором суда бывшему машинисту назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы, а бывшему помощнику машиниста — штраф в размере 200 тысяч рублей. Также осуждённые должны возместить причинённый ущерб.