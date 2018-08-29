«Мы не спали, была нештатная ситуация». В Нижнем Тагиле РЖД пытается взыскать с машиниста поезда и его помощника 1,2 миллиона рублей за аварию на путях

В Нижнем Тагиле ОАО «РЖД» подало в суд на своих бывших сотрудников — 50-летнего машиниста поезда Андрея Ханжина и его 27-летнего помощника Сергея Базылева — из-за схода локомотива с рельсов. Авария произошла более года назад, 20 июня 2017-го. После этого в отношении работников было возбуждено уголовное дело за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, с причинением крупного ущерба» (ст. 263 ч. 1 УК РФ). Дело рассматривается в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. РЖД через суд также требует взыскать с ответчиков солидарно материальный ущерб в размере 1,2 миллиона рублей.

«Это произошло в 6:40 утра, — рассказывает АН “Между строк” машинист Андрей Ханжин. — Мы проехали станцию Смычка, входной светофор и направились к маршрутному светофору. Знали, что едем на красный, но возникла нештатная ситуация: я услышал посторонний скрежет. Выглянул в окно, мало ли что там случилось — может, колёсный аппарат соскочил, по шпалам скачет. Я рассчитывал на то, что мне хватит тормозного пути остановиться у красного светофора. Дал экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не смог. Не все вагоны сработали, иначе тормозной путь был бы гораздо меньше. Я рассчитывал на то, что нам хватит этого расстояния».

После произошедшего Андрея Ханжина, который проработал в РЖД 28 лет, и его помощника Сергея Базылева уволили «за однократное грубое нарушение правил охраны труда». Бывший машинист уже год не может устроиться на работу, при этом ему необходимо платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

«Начальство нам инкриминирует то, что мы заснули, потому что 10 часов на работе были, устали. Все так считают. Я отвечаю за свои слова: мы не спали. И сейчас требуют возместить ущерб за смену путей и ремонт сошедшего с рельсов электровоза. Нас на грунт выкинуло, три секции электровоза сошли и четыре вагона», — вспоминает Ханжин.

Категорически не согласен с обвинением РЖД и Сергей Базылев, он проработал помощником машиниста почти четыре года.

«В обвинении не указано, на каком конкретно километре и в какое время было совершено преступление, а также то, в чём именно оно заключается. Я соблюдал все требования, прописанные в должностной инструкции, и не считаю себя виноватым. Машинист отвлёкся на скрежет, возникла нестандартная ситуация. Ему вменяют, что он не принял все возможные меры для остановки локомотива, но он тогда сделал всё, что нужно было, применил экстренное торможение. У меня прав управления не было, мне неизвестен был порядок остановки поезда служебным торможением», — рассказывает Сергей Базылев.

Сейчас Сергей Базылев работает учителем физкультуры в школе № 10 Кушвы, также он ведёт секцию бокса у детей.

«Уволили по такой грубой статье, будто я какой-то прям преступник-преступник, теперь на железную дорогу мне путь закрыт. Семью содержать не надо, у меня её пока нет, но есть ипотечный кредит. Кредит — 15 тысяч рублей в месяц, а зарплата — 16 тысяч рублей. Мне приходится сейчас выживать. Славу богу, хоть в школу взяли по образованию работать. Требуют от нас сейчас возместить им какой-то ущерб, но у них имущество это было застраховано, и это было озвучено на одном из судебных заседаний!» — отмечает помощник машиниста.

Сейчас в Тагилстроевском суде идёт допрос свидетелей. Интересы помощника машиниста Сергея Базылева защищает специалист центральной коллегии адвокатов Свердловской области Ольга Гендельман.