В Нижнем Тагиле оперативники уничтожили больше 140 тысяч контрафактных сигарет

В Нижнем Тагиле на территории полигона уничтожили большую партию немаркированной табачной продукции и продукции с поддельными специальными марками.

За хранение и распространение контрафактной табачной продукции Тагилстроевский районный суд оштрафовал двух мужчин. В первом случае штраф составил 400 тысяч рублей, во втором — 50 тысяч рублей.

В декабре 2019 года оперативники МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали местного жителя, который перевозил контрафактные сигареты. Все найденные в автомобиле пачки были оклеены поддельными марками, также в машине находились табачные изделия, на которые ещё планировалось наклеить маркировку.

Мужчина ранее судим не был, никаких документов, разрешающих перевозку табачной продукции, у него не было. Вся продукция хранилась в гараже в посёлке Новая Кушва.

Другое задержание произошло в апреле 2020 года. Уроженец одной из бывших союзных республик занимался реализацией контрафактных табачных изделий. В складских помещениях на улице Индустриальной у него нашли более 100 тысяч пачек сигарет.