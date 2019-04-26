В Нижнем Тагиле онлайн-трансляцию Парада Победы покажут на большом экране

Мэрия Нижнего Тагила организует трансляцию празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне на светодиодном экране на Театральной площади. Об этом было сказано сегодня, 26 апреля, на организационном комитете по празднованию 9 Мая, который провёл глава города Владислав Пинаев.

«С 8:00 до 18:00 наше время, — отметила начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Алла Жернакова. — До 10:00 будет вестись трансляция видеороликов, заставок, дети будут читать письма с фронта. С 10:00 до 12:00 — трансляция на светодиодном экране и в прямом эфире “Тагил-ТВ” праздничной демонстрации. И с 12:00 до 16:00 — трансляция легкоатлетической эстафеты [на призы газеты “Тагильский рабочий”] и праздничного концерта. До 18:00 — поздравления, заставки, видеоролики».

Перед празднованием Дня Победы в Нижнем Тагиле приведут в порядок 59 мемориальных объектов, волонтёры помоют окна в квартирах участников войны и тружеников тыла. Жителям города раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек. Получить их можно будет на Театральной площади, у памятника горнякам, а также у магазинов «Кит» на ГГМ и «Кировский» на Тагилстрое.

Торжественные мероприятия начнутся в 10:00. По центральной улице города пройдут 15 парадных расчётов, а также боевая техника «Уралвагонзавода», тагильской ракетной дивизии, 12-го отряда спецназа, ОМОН и УВД. Праздничное шествие традиционно откроет «Бессмертный полк», в котором примет участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе со своей супругой. Впервые в этом году по Ленина пройдёт «боевая конница».

Сегодня в Нижнем Тагиле живут 83 участника Великой Отечественной войны. Для 36 ветеранов, состоящих на учёте УВЗ, были организованы углублённые профилактические медосмотры в поликлинике предприятия. Кроме того, каждый из них был обеспечен медицинской аптечкой в соответствии с диагнозом. Шесть человек пролечены в оздоровительном центре «Тагильские зори», ещё четверо направлены в санаторий-профилакторий «Пихтовые горы».

Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле закроют для автомобильного движения более 20 улиц. До праздника правоохранители проверят рядом с Театральной площадью пустующие квартиры, проведут беседы с людьми, находящимися под административным надзором. Кроме того, сегодня на оргкомитете силовики попросили всех присутствующих сообщать в полицию «о любых проявлениях активности блогеров», которые могут «использовать праздничное мероприятие для достижения каких-то своих непонятных целей». Такая предосторожность связана с сериями терактов по всему миру. Напомним, недавние взрывы в католических церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье унесли жизни более 350 человек.