9 мая в Нижнем Тагиле закроют для автомобильного движения более 20 улиц

В праздничные дни, посвящённые Дню Победы, в Нижнем Тагиле временно ограничат автомобильное движение по многим улицам города. Только 9 мая в центре будет закрыто движение по 14 дорогам, на Вагонке перекроют ещё семь улиц. Во время праздничной демонстрации с участием трудовых коллективов предприятий и молодёжи с 7:30 до 12:00 в центре города тагильчане не смогут передвигаться на автомобилях по следующим участкам:

— Горошникова (от Мира до Красноармейской),

— Заводская (от Горошникова до Октябрьской революции),

— Строителей (от Октябрьской революции до Пархоменко),

— Ленина (от Октябрьской революции до Островского),

— Карла Маркса (от Октябрьской революции до Островского),

— Вязовская (от Ленина до Газетной),

— Пархоменко (от Горошникова до Циолковского),

— Первомайская (от Горошникова до Циолковского),

— Красноармейская (от Горошникова до Серова),

— Огаркова (от Уральской до Ломоносова),

— Мира (от Горошникова до Циолковского),

— Ломоносова (от Пархоменко до Островского),

— Уральская (от Красноармейской до Островского),

— Газетная (от Октябрьской революции до Островского).

На Вагонке 9 мая с 14:30 до 17:00 будут закрыты дороги:

— Вагоностроителей (от Восточного шоссе до Правды),

— Дзержинского (от Ильича до Ленинградского),

— Ленинградский (от Окунева до Тимирязева),

— Окунева (от Ильича до Коминтерна),

— Орджоникидзе (от Ильича до Коминтерна),

— Энтузиастов (от Дзержинского до Тимирязева),

— Коминтерна (от Дзержинского до Тимирязева).

ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает автолюбителей, что 9 мая с 00:00 часов до окончания проведения праздничных мероприятий на данных участках улиц будет запрещена парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили эвакуируют.

В постановлении администрации города также отмечается, что на Ленина (от Первомайской до Октябрьской революции), Мира (от Горошникова до Карла Маркса), Строителей (от Пархоменко до Октябрьской революции) и на Пархоменко (от Карла Маркса до Горошникова) автомобильное движение будет закрыто до 16:00. Улицы откроют после окончания легкоатлетической эстафеты и праздничного концерта, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также 9 мая в центре города и на Вагонке будет запрещена розничная продажа алкоголя. Спиртные напитки с 7:00 до 23:00 не смогут продавать магазины и предприятия общественного питания, находящиеся:

— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова,

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской,

— по улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Огаркова,

— по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Ломоносова,

— по улице Ломоносова на участке от улицы Огаркова до улицы Пархоменко,

— по улице Пархоменко на участке от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса,

— по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

С 13:00 до 17:00 аналогичный запрет действует для предприятий Дзержинского района, расположенных:

— по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского;

— по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградского;

— по проспекту Ленинградскому на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.

11 мая в Дзержинском районе пройдёт первенство Свердловской области по велосипедному спорту. В связи с этим с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение автотранспорта на участках улиц:

— Вагоностроителей (от Восточного шоссе до Зари),

— Дзержинского (от Ленинградского до Вагоностроителей).

Часть дорог в Нижнем Тагиле перекроют 7 и 8 мая из-за подготовки ко Дню Победы.