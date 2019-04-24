Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев планирует принять участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Об этом он сам рассказал журналисту АН «Между строк». В 2019 году сбор участников акции состоится на площади перед КДК «Современник». Тысячи тагильчан пройдут по центральному проспекту города с фотографиями своих родственников — солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

«Я буду нести портреты двух дедов, и по материнской линии, и по отцовской. Они с 1941 по 1945 год войну прошли. Один ефрейтор, другой капитан. Дед один вернулся с двумя контузиями и двумя медалями за отвагу. Второй, по материнской линии, тоже весь путь прошёл, ещё и Финскую захватил. Но я его не застал уже, он умер до моего рождения. Пойду в полку с женой. У Лены три своих портрета участников Великой Отечественной войны — бабушки и двух дедов. Орлов Алексей Валерьевич тоже обещал приехать и пройти в “Бессмертном полку”», — рассказал Владислав Пинаев.

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» 9 мая приняли участие около семи тысяч жителей Нижнего Тагила. Впервые акция прошла в городе в День Победы в 2013 году. Тогда в ней участвовали порядка тысячи тагильчан.