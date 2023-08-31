В Нижнем Тагиле обустроят 33 новых площадки для сбора мусора

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который обустроит 33 площадки для сбора отходов в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах. Стоимость контракта составляет почти 14 млн рублей, заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно проектной документации, 25 площадок будут рассчитаны на четыре бака, ещё на трёх площадках смогут разместить по шесть контейнеров. Также в городе будет установлено 13 бункеров для крупногабаритного мусора. Помимо установки самих контейнеров, подрядчику необходимо будет полностью подготовить для этого территорию: выполнить асфальтобетонное покрытие, смонтировать опорные стойки, ограждения, сделать крыши и облицовку их стальным листом, подготовить канаву в тех местах, где уже проходит существующая, а также при наличии растений выкорчевать пни и повалить деревья.

Больше всего новых площадок для сбора мусора разместят в Дзержинском районе, там их установят по 13 адресам: Киевская, 211 и 143, Авангардная, 43, Алтайская, 240 и 64, Калужская, 3, Сибирская, 34, Салтыкова-Щедрина, 46, Авангардная/Круговая, 156, Самотечная/Суворова, Чайковского, 71, Окунева, 25 и на въезде в дачный кооператив «Южный ветер». В Ленинском районе площадки обустроят по адресам: Кленовая, 1, Шламовая, 3, Носова, 83, Совхозная, 62, Штурмовая, 70б, Висимская-Носова, 198в, Носова, 196, а также Радужная, 13 и Городская, 20 и 27. В Тагилстроевском — на Васильковой, 42, Кольцевой, 1, Академика Павлова в конце улицы, Вишневой/Каховской, Отечественной, 1/Вишневой, 83, Парашютной/Ярославской, 486, Серной, 25, Чаплыгина, 17, Завязовской, 2 и Фотеево-1 в начале улицы.

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 8 сентября, победителя торгов определят 12 сентября. Все работы должны быть выполнены не позднее 15 ноября.