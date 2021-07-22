В Нижнем Тагиле общественники вышли на одиночные пикеты против развала медицины в городе

Накануне активисты ОД «Тагил за перемены» и бывший водитель скорой помощи Михаил Смольников провели серию одиночных пикетов в поддержку медиков в разных районах города. Общественники стояли с плакатами в парке имени Бондина, на площади у КДК «Современник» и площади Славы на Вагонке, обращая внимание прохожих на серьёзные проблемы ЦГБ № 1, госпиталя Тетюхина и скорой помощи.

«Мы готовы действовать дальше, не ограничиваться данным выступлением, — цитирует “Реальный Тагил” лидера ТЗП Надежду Журавлёву. — Мы готовы предложить конкретные действия для улучшения обстановки в медучреждениях города. Минимум, что необходимо предпринять, — это добиться увольнения [главврача ЦГБ № 1 Александра] Павловских. По госпиталю ситуация несколько иная, ему требуется комплексная поддержка на государственном уровне с возвращением квот. Очень страшно и обидно, что те люди, которые обязаны заботиться о здоровье людей, делают всё, чтобы лишить тагильчан достойной медицины».

Напомним, в Нижнем Тагиле наблюдается критическая ситуация с медицинским обслуживанием населения. Третья волна COVID-19 вновь заставила областной Минздрав разворачивать в стационарах коронавирусные отделения. Персонал госпиталя Тетюхина продолжает испытывать нехватку областных и федеральных квот, что может привести к банкротству уникального медучреждения.