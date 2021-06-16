Врачи госпиталя Тетюхина написали письмо Путину с просьбой помочь спасти уникальный центр

Медперсонал Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина написал письмо Владимиру Путину с просьбой помочь спасти госпиталь. В своём обращении к президенту врачи описали тяжёлое финансовое положение медучреждения.

Напомним, Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), принадлежащая областному правительству, требует с госпиталя имени Владислава Тетюхина 1,4 млрд рублей и больше не готова принять акции медучреждения в счёт погашения займа. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заём будет погашен акциями, которые госпиталь выдаст КРСУ. После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

«Это просьба о помощи, вопрос жизни, существования нашего центра сейчас. Нас зажали со всех сторон, — пояснил E1 руководитель госпиталя Алексей Щелкунов. — Проблемы были у нас всегда, но такой критичной ситуации не было ни разу с момента открытия. Сейчас в очереди на протезирование около двух тысяч человек. В июне мы заканчиваем оказывать помощь по ОМС: это протезирование тазобедренного сустава. В областных квотах нам отказали, сославшись на законодательные ограничения. Но никаких ограничений на деле нет. Это нам разъяснили в Госдуме, лично Павел Крашенинников, когда мы обращались к нему, чтобы выяснить этот нюанс. Минздрав России обещал выдать госзадание ещё в марте. Сейчас июнь. Задания нет. Как планировать работу, что объяснять пациентам? Что делать хирургам, если через несколько дней они останутся без операций, без работы? Врачи разъедутся, работа остановится. Мы надеемся, что президент, который когда-то лично поддержал идею строительства центра, включится в ситуацию. Владислав Валентинович как-то шутил, когда раньше были проблемы: будем показывать картины, устроим музей (стены в центре украшены репродукциями работ классиков живописи. — Прим. ред.). Будем работать как музей. Конечно, это грустный юмор».

Ранее первый заместитель губернатора Александр Высокинский объяснял, почему свердловские власти требуют с госпиталя такую неподъёмную для него сумму.

«Мы госпиталю с самого начала помогали, в том числе и финансово, — говорил чиновник. — Некоторое время назад выделяли займ в 1,3 млпд рублей. Большие усилия прилагали к обеспечению загрузки госпиталя, выделяли региональные квоты, когда это было возможно. Евгений Владимирович [Куйвашев] презентовал его на разных площадках, в том числе за рубежом, для привлечения пациентов. Принципиально сейчас увеличить квоты область и областное правительство не может. Здесь нужно понимать: сейчас средства на высокотехнологичную помощь распределяются на федеральном уровне и только государственным медицинским учреждениям. Частные клиники могут получать деньги по ОМС, и госпиталь их получает. Эндопротезирование коленных суставов в программу ОМС не входит. Это не базовая медпомощь. При этом важно учитывать, что, по данным Минздрава, эти операции на высоком уровне выполняют наши государственные больницы: институт травматологии и ортопедии им. Чаклина, Госпиталь ветеранов войн, Областная больница и другие. Они способны закрыть и закрывают потребность региона и наших пациентов полностью. И ещё один важный момент, который тоже нужно понимать: если бы у региона теоретически сейчас была возможность поддержать какие-то частные медицинские организации, в первую очередь деньги стоило бы направить туда, где решаются вопросы жизни и смерти. Например, проводятся операции на сердце. Теперь что касается вопроса возврата бюджетных средств. Есть такое понятие, как бюджетный процесс. Когда деньги из бюджета вышли, они должны прийти в казну либо в виде какого-то актива — финансового, строительного, в виде акций. Поэтому сегодня мы и говорим: “Мы отдали, либо верните, либо давайте оформим акции”. Юристы занимаются, мы максимально осторожно относимся к этой проблеме, понимая, что вопрос чувствительный. Но 1,3 млрд рублей — это большая сумма, это, скажем, приличная полуторатысячная школа. Она у нас “ушла” из бюджета и где-то должна вернуться. Этим тоже надо заниматься, при этом нужно делать всё так, чтобы госпиталь развивался».

Анонимный источник URA.RU, близкий к правительству региона, сообщил, что финансовое состояние госпиталя не позволяет выплатить заём. Если госпиталь не сможет компенсировать заём через передачу доли или выплатой средств, КРСУ придётся заявить о банкротстве медцентра. Слова инсайдера подтверждаются финансовой отчётностью госпиталя. На данный момент убытки компании составляют почти 2 млрд рублей.

На недавней встрече с журналистами сын Владислава Тетюхина, Дмитрий, заявил, что КРСУ хочет полностью контролировать работу медицинского учреждения и получить 50% акций.

Также руководство Тетюхинского госпиталя в Нижнем Тагиле рассказало о трудностях, с которыми столкнулось учреждение из-за суда со Свердловской областью. По словам сотрудников, последние несколько лет госпиталь загружен на 40% своих мощностей. Многие хирурги выполнили более 90% операций от всего объёма. Сейчас руководство думает о роспуске врачей.