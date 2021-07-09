«Это как предательство своего народа». Депутат гордумы Нижнего Тагила Леонид Мартюшёв призвал Минздрав уволить руководство ЦГБ № 1 после жалобы врачей Путину

Депутат Нижнетагильской городской думы Леонид Мартюшёв в Facebook призвал областной Минздрав уволить главного врача ЦГБ № 1 Александра Павловских. Это, по словам парламентария, единственно верное решение после скандала в учреждении. В июле прошлого года несколько десятков медиков ЦГБ № 1 написали письмо президенту. В своём обращении врачи пожаловались Владимиру Путину на снижение зарплат и нехватку специалистов.

«С учётом неполного состава врачей в нашем городе и сложившейся ситуации в ЦГБ № 1, где более 130 человек медицинского персонала выразили недоверие главному врачу Александру Павловских в части профнепригодности на данной должности, считаю единственно верным принять руководству Минздрава области решение о замене руководителя ЦГБ № 1 на иного главврача, имеющего авторитет среди тагильских медиков. В противном случае в условиях войны с коронавирусом мы можем потерять больницу, что отразится на здоровье и жизни граждан», — написал в своём посте депутат гордумы Леонид Мартюшёв.

Вчера на заседании комиссии по социальной политике депутаты были вынуждены отложить обсуждение проблемы в больнице, так как представители Минздрава и сотрудники медучреждения на комиссию не явились. Вопрос отложили до августа.

«Затягивать с разрешением ситуации в ЦГБ № 1 смертельно опасно в условиях пандемии. Откладывание проблем врачей и медицинских сестëр в условиях войны с коронавирусом может выглядеть со стороны Минздрава Свердловской области как предательство своего народа или оставление людей один на один со смертельным врагом», — заявил Леонид Мартюшёв.

Парламентарии настаивают на полноценной проверке Минздравом медучреждения. Напомним, ранее министерство уведомило НТГД о том, что никаких нарушений в ЦГБ № 1 не выявлено.

Леонид Мартюшёв предложил искать нового кандидата на пост главного врача, который смог бы заручиться поддержкой в среде тагильских медиков.