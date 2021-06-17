Врачи ЦГБ №1 Нижнего Тагила пожаловались президенту на снижение зарплат и нехватку специалистов. Руководство больницы называет информацию недостоверной

В Нижнем Тагиле врачи и средний медицинский персонал городской больницы № 1 написали открытое письмо президенту с жалобами на нехватку специалистов, снижение зарплат и политику нового руководства (письмо есть в распоряжении редакции).

Как рассказали E1.ru сотрудники медучреждения, из больницы массово увольняются врачи. По их словам, с марта этого года её покинули уже больше сотни медиков, среди них — все хирурги, анестезиологи, эндокринологи. На приёме в поликлинике нет кардиолога, окулистов, практически не осталось терапевтов и многих других специалистов.

По словам работников, которые обратились к Путину и в прокуратуру, кроме массовых увольнений, у них снизилась заработная плата.

«При переходе к обычной жизни, открытии отделений в зелёной зоне, сотрудников, например, неврологического отделения отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Исчезли стимулирующие выплаты, только почасовая оплата. Целевые показатели заработной платы новым руководством не выдерживаются, зарплата стала меньше, чем до пандемии. Средний персонал вынуждают выполнять работу, не соответствующую их должности, без дополнительной оплаты», — сказано в письме.

Во всём этом медперсонал винит главного врача Александра Павловских и замену опытных специалистов, которые работали долгие годы, на новую команду. В своём обращении они просят вернуть прежнее руководство.

В пресс-службе ЦГБ № 1 подтвердили, что письмо было написано, однако от комментариев отказались, сославшись на то, что министерство здравоохранения области готовит официальный ответ.

«Информация, которая распространяется в СМИ, мягко говоря, недостоверна. Минздрав готовит ответ», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе горбольницы.

Также сегодня «Уралинформбюро» сообщило, что из-за скандала с медперсоналом Павловских вызвали в областной Минздрав, однако в больнице эту информацию опровергли.

«Мы являемся перепрофилированным учреждением, и именно поэтому у него на 9 часов было назначено совещание. Потом ещё две ВКС. И ещё сегодня всеобщее поздравление Минздрава с Днём медицинского работника», — прокомментировали АН «Между строк» в ЦГБ № 1.