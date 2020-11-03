ЦГБ № 1 Нижнего Тагила возглавил скандально известный замминистра омского Минздрава

На должность исполняющего обязанности главного врача нижнетагильской ЦГБ № 1 назначен Александр Павловских. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Занимавший этот пост с 2016 года Олег Николаев понижен до начальника медчасти учреждения, уточнили в ведомстве.

Александру Павловских 46 лет, после окончания Уральской государственной медицинской академии в 1997 году он вернулся в родной город Серов, где работал врачом-урологом в Центральной горбольнице, потом возглавил управление здравоохранения Серовского района. После переезда в Екатеринбург продолжил свою работу в руководстве главной больницы Свердловской железной дороги. Работал в коммерческой сети косметологических клиник. В сентябре 2014 года возглавил городскую больницу Нижней Салды, откуда через год перешёл на аналогичную должность в Алапаевске.

В 2017 году сотрудники городской больницы Алапаевска написали жалобу, адресованную президенту Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Игорю Трофимову. В своём письме врачи, медсёстры и прочий персонал больницы пожаловались на то, какая разруха наступила в больнице после того, как Павловских начал проводить так называемую оптимизацию. В итоге начались массовые увольнения медиков.

В марте 2019 года по рекомендации губернатора Омской области Александра Буркова Павловских назначен на должность замминистра здравоохранения региона. Там он отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

В июле 2019 года Павловских, уже в должности замминистра омского Минздрава, вновь становится фигурантом скандала. Его бывшие коллеги из Алапаевска слили журналистам переписку бывшего начальника с другой сотрудницей — 45-летней Оксаной Медведевой. Женщина работала старшей медсестрой в Алапаевской горбольнице, а после отъезда Павловских перебралась вслед за ним в Омск на должность начальника отдела контроля эффективного использования госимущества и эксплуатации оборудования регионального Минздрава.

У Медведевой осталась открытой сессия в WhatsApp на служебном ноутбуке Алапаевской больницы, и переписка продолжала наполняться уже омским общением Медведевой и Павловских. Общение в мессенджере касалось закупки дорогостоящего оборудования, на которую должны были заявиться «проверенные поставщики».

В конце апреля 2020 года контракт с Павловских был расторгнут по инициативе министра здравоохранения Омской области.