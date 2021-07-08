Представители областного Минздрава и главврач ЦГБ № 1 Нижнего Тагила не явились на заседание Гордумы для обсуждения жалобы медиков Путину

Сегодня в Нижнетагильской городской думе прошла внеочередная комиссия по социальной политике, главной темой которой стало обращение медиков ЦГБ № 1 к Владимиру Путину. Ранее более 120 сотрудников медучреждения обратились с жалобами на нехватку специалистов, снижение зарплат и политику нового руководства к президенту, главе города Владиславу Пинаеву, в городскую думу и прокуратуру Дзержинского района.

30 июня на последнем заседании городской думы в этом году депутаты решили вынести вопрос на рассмотрение комиссии по социальной политике. Чиновники планировали пригласить на обсуждение представителей Минздрава, Законодательного собрания и сотрудников медицинского учреждения.

«Полномочия не наши, люди наши», — заявил тогда депутат Андрей Палатов.

Сегодня представители Министерства здравоохранения области и главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских на заседание не явились, сославшись на большую загруженность из-за коронавируса. Представляли медицинское учреждение два сотрудника — председатель правкома Татьяна Усатова и бывший заместитель главного врача Михаил Красиков. Выступить представителям больницы не удалось, так как депутаты не стали рассматривать проблему в отсутствии главврача.

22 июня в городскую думу поступил ответ от Министерства здравоохранения области о том, что в больнице никаких нарушений не выявлено.

«Врачи сегодня как никогда загружены. В одностороннем порядке, не слыша позицию главного врача и Министерства здравоохранения, мы не можем рассматривать этот вопрос. Нам нужна объективная картина», — заявил спикер гордумы Вадим Раудштейн.

Депутат Николай Атаманкин предложил думцам не откладывать рассмотрение вопроса до осени и собрать заседание в августе. Проблема остаётся открытой, депутаты ждут отчёт Минздрава Свердловской области и планируют регулярно отслеживать ситуацию.