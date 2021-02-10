В Нижнем Тагиле обрыв трамвайной контактной сети у музея-завода попал на видео

10.02.2021 11:53
Сегодня в 8 утра в Нижнем Тагиле в районе музея-завода на проспекте Ленина произошёл обрыв трамвайной контактной сети, из-за чего движение рельсового транспорта на ГГМ было парализовано.
Момент аварии зафиксировали камеры «Сетей Тагила». На записи видно, как на линии возникает сноп искр, а затем трамвай останавливается.
«По словам директора МУП «Тагильский трамвай» инцидент произошел из-за износа контактного провода, оперативно он был заменен на новый, движение восстановлено в 10.30», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.
В настоящий момент движение трамваев в центре города восстановлено. На месте аварии работала ремонтная бригада.
- В январе движение трамваев на трёх городских маршрутах — № 3, 12, 15 — было остановлено по причине выхода из строя трансформатора на подстанции на улице Челюскинцев. Позже из-за низкой температуры в районе Коксохима произошёл обрыв контактной сети.