В Нижнем Тагиле обрыв трамвайной контактной сети у музея-завода попал на видео

Сегодня в 8 утра в Нижнем Тагиле в районе музея-завода на проспекте Ленина произошёл обрыв трамвайной контактной сети, из-за чего движение рельсового транспорта на ГГМ было парализовано.

Момент аварии зафиксировали камеры «Сетей Тагила». На записи видно, как на линии возникает сноп искр, а затем трамвай останавливается.

«По словам директора МУП «Тагильский трамвай» инцидент произошел из-за износа контактного провода, оперативно он был заменен на новый, движение восстановлено в 10.30», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

В настоящий момент движение трамваев в центре города восстановлено. На месте аварии работала ремонтная бригада.