В Нижнем Тагиле новый православный детский сад оказался в два раза дороже закрытого муниципального

Вчера, 9 декабря, в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого в городе и Свердловской области православного детского сада «Стилиан», названного в честь святого, покровителя детей Стилиана Пафлагонского. На мероприятии присутствовали глава города Владислав Пинаев, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, а также руководители профильных управлений администрации Нижнего Тагила.

Новое дошкольное учреждение разместилось в здании бывшего муниципального детского сада №19 на улице Бригадная, в октябре этого года переданного Нижнетагильской епархии.

«Открытие православного детского сада является ответом на запрос жителей города, которые хотят дать своим детям образование, основанное на традиционных ценностях в рамках православной культуры. В Нижнем Тагиле уже успешно реализован аналогичный проект в сфере православного образования — это Православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского», — цитирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила главу города Владислава Пинаева.

Сейчас в детском саду обучается 33 ребёнка, родители которых решили продолжить обучение в нём, несмотря на смену учредителя. Заведующая учреждением Диана Адам сообщила, что скоро начнётся активный набор новых учеников, так как проектная вместимость составляет 75 воспитанников. В садике занимаются две группы: подготовительная (дети 6–7 лет) и младшая (малыши от трёх лет).

«С завтрашнего дня мы начинаем добирать детей. Собеседование с духовником отцом Максимом, со мной. Когда будем проводить собеседование, мы, конечно же, будем интересоваться, по какой причине выбрали наш детский сад. Есть люди православные, есть те, которые хотели бы узнать, воцерковиться. Через детей очень часто родители воцерковляются. Такое тоже у нас возможно <…> Если желающих будет больше, чем может принять детский сад, то придётся помолиться, чтобы нам дали ещё один садик, ещё один филиал», — рассказала ИА «Все новости» заведующая православным детским садом Диана Адам.

За возможность посещения православного дошкольного учреждения родителям придётся вносить пожертвования в размере 5-6 тысяч рублей (в муниципальных детских садах в зависимости от времени пребывания ребёнка эта сумма колеблется от 2,6 до 3,8 тысяч рублей). Размер взноса может быть снижен для семей, где двое и более детей посещают детский сад, а также при получении дополнительной финансовой помощи от государства.

Программа дошкольного учреждения соответствует ФГОС, дополняясь элементами православной культуры. Педагоги используют современные методы обучения, основанные на системе «Русская классическая школа», которая сочетает классические принципы российского образования с актуальными требованиями.

Одним из направлений деятельности садика является работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Для этого мы приобретаем оборудование и обучаем четырёх специалистов. У нас уже есть такие воспитанники. Сейчас в штате шесть педагогов и два специалиста, но с нового года коллектив расширится», — рассказала Диана Адам.

Однако не все родители дошкольников позитивно отреагировали на передачу детского сада Нижнетагильской епархии. Их беспокоила перспектива закрытия единственного муниципального дошкольного учреждения в районе Старой Гальянки, но руководство успокоило, что дети, которые остались, смогут продолжать посещать сад на прежних условиях до конца обучения.

Епископ Феодосий выразил надежду, что молитвенная поддержка святого Стилиана поможет семьям и детям, посещающим садик. Детский сад должен подготовить детей к поступлению в православную гимназию.

Важно отметить, что в работе детского сада соблюдаются православные традиции, такие как начало дня с молитвы и следование православному календарю. Хотя пост для детей не обязателен, родители сами решают, стоит ли их ребёнку его придерживаться, и для детей не вводятся строгие ограничения, характерные для взрослых, но в это время им не дают сладостей и убирают развлечения.

Хотя основной упор делается на православное воспитание, выпускники детского сада «Стилиан» не обязаны поступать исключительно в православную гимназию. Родители вольны выбирать любое другое учебное заведение для продолжения образования своих детей. Тем не менее, руководство полагает, что дети привыкнут к такому распорядку, и им захочется продолжить обучение в том же направлении.

Кроме изменений в образовательной программе и смены учредителя, детский сад ожидает и других преобразований. К примеру, здание планируют подключить к центральной канализации, поскольку до этого момента там использовалась только выгребная яма. Проект уже разработан, и вскоре начнутся работы по модернизации.

Напомним, детский сад на улице Бригадной, 104 закрыли в сентябре этого года, о чём 16 сентября вышло постановление на официальном сайте администрации города, подписанное Владиславом Пинаевым. А само здание, где находилось учреждение, передали городу. Родители высказали своё недовольство по поводу закрытия, так как дети уже привыкли к этому детскому саду, а кроме того, другие учреждения находятся более чем в километре от него. Позднее выяснилось, что новым учредителем стала Нижнетагильская епархия.