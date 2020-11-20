В Нижнем Тагиле новые кладбищинские места появятся возле «Уралхимпласта» и посёлка Старатель

В пандемию коронавируса тагильские чиновники ищут свободные территории для организации новых кладбищ. Об этом было объявлено на заседании думской комиссии по горхозяйству. Замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров сообщил депутатам, что сейчас рассматривается возможность организации новых кладбищинских мест возле очистных сооружений «Уралхимпласта» (между УХП и полигоном Дзержинского района), а также в районе Старателя.
Сегодня в Нижнем Тагиле и пригородных посёлках и деревнях находится 21 кладбище. Их ресурсы практически исчерпаны. Кладбища «Висимское», «Южное», «Юго-Западное» уже официально закрыты. На их территориях запрещены новые захоронения, можно только закапывать урны с прахом умерших, и то в могилы родственников. На кладбищах «Пихтовые горы», «Рогожино» и «Северное» почти не осталось свободных мест, занято более 90% участков.
За 10 месяцев 2020 года в городе было зарегистрировано 3739 новых захоронений, в 2019 году — 4231. Затраты на содержание тагильских кладбищ составляют порядка 30 млн рублей.
- В 2016 году жители посёлка Старатель писали обращение к главе города, в котором просили «рассмотреть возможность расширения кладбища "Южное"». Профсоюзная организация Нижнетагильского института испытания металлов, который базируется на Старателе, и ещё несколько сот местных жителей были возмущены решением администрации закрыть кладбище «Южное» для захоронений. Документ подписали более 400 человек.
- В 2017 году в Нижнем Тагиле начала работать электронная карта захоронений. За создание сайта и инвентаризацию земельных участков, занятых городскими и сельскими кладбищами, отвечала предпринимательница из Магнитогорска Татьяна Хаванцева. За 5,57 миллиона рублей её компания инвентаризировала 21 кладбище: шесть в черте города (площадь — 206,8 га) и 15 в пригороде (15,9 га). Все анкетные данные и координаты были занесены в электронную базу. Теперь любой желающий может найти могилы своих близких не выходя из дома, для этого нужно ввести в разделе «Поиск захоронений» фамилию и имя умершего.