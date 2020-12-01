В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина украл у ребёнка сотовый телефон

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже сотового телефона у 10-летнего ребёнка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД Нижнего Тагила, со слов ребёнка, он зашёл в магазин на улице Каспийская, 23 и не заметил, как из его кармана выпал сотовый телефон. Позже мальчик обратил внимание, как незнакомый мужчина поднимает с пола телефон в точно таком же ярком и приметном чехле как у него.

«Мальчик обратился к мужчине с просьбой вернуть его сотовый, объясняя, что уронил его, но незнакомец взял мобильник и спешно скрылся из помещения торговой точки», - пояснили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16 изъята запись с камеры видеонаблюдения, расположенная в помещении магазина, которая зафиксировала подозреваемого.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост 170-180 см, был одет в чёрную куртку длиной ниже колена, спортивные штаны и кроссовки тёмного цвета.

Сотрудники правоохранительных органов просят тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи, обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-64-02 либо на линию «02».