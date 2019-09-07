В Нижнем Тагиле неизвестные обокрали булочную 

В Нижнем Тагиле в ночь на 7 сентября неизвестные проникли в магазин-булочную «Уралочка», расположенную по улице Карла Маркса, 62. Утром сотрудники магазина пришли на работу и обнаружили, что двери взломаны, а из кассы пропали деньги. Они обратились в полицию.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение, устанавливается размер причинённого ущерба», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в ночь на 2 сентября неизвестный мужчина ограбил магазин цветов «33 тюльпана» на улице Пархоменко, а в ночь на 29 августа была совершена кража со взломом из продуктового магазина сети «Полюс Торг» на улице Газетной, 46.