В Нижнем Тагиле ограбили продуктовый магазин

В ночь на 29 августа была совершена кража со взломом из продуктового магазина сети «Полюс Торг» на улице Газетной, 46. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение в полицию поступило около 8 часов утра, когда сотрудники торговой точки пришли на работу. По предварительной информации, неизвестные злоумышленники проникли в помещение выломав входную дверь. Сумму причинённого ущерба в самом магазине сказать затруднились, пояснив, что в настоящий момент проводится ревизия товара. Журналист АН «Между строк» заметил, что стенд для сигарет и холодильник под пиво, расположенные у служебного входа, стоят практически пустые. По данному факту в полиции инициировали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».