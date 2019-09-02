В центре Нижнего Тагила мужчина в маске ограбил цветочный магазин (ВИДЕО)

В ночь на 2 сентября неизвестный мужчина ограбил магазин цветов «33 тюльпана» на улице Пархоменко. Как видно по фотографиям и записи с камеры наблюдения, около 4:00 злоумышленник проник в помещение через разбитое окно и за минуту обшарил кассу торговой точки. На мужчине была надета кепка с фонариком, а лицо закрывала маска. По предварительной информации, вору удалось похитить около семи тысяч рублей. Магазин был оборудован охранной сигнализацией, но прибывшие через три минуты сотрудники ЧОПа никого не обнаружили.



По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», на месте преступления работала следственно-оперативная группа ОП № 16. В полиции не исключают, что злоумышленник может быть причастен к ночному ограблению продуктового магазина сети «Полюс торг» на улице Газетной.