В Нижнем Тагиле неадекватный «человек-паук» разгромил «Мегамарт» на улице Фрунзе (ВИДЕО)

Накануне, 18 мая, посетители и персонал магазина «Мегамарт» на улице Фрунзе стали свидетелями нападения «человека-паука». Как видно на видеозаписи, молодой человек, находясь явно в неадекватном состоянии, несколько минут ползал по стеллажам и подвесным лампам. Сотрудники торговой точки вызвали правоохранительные органы, но и они не смогли быстро скрутить хулигана. Только после того, как мужчина запутался в проводах подсветки и повис на них, стражам порядка удалось надеть на него наручники.

«Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков, передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение. В отделе полиции № 16 по заявлению представителей торговой точки организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».