В Нижнем Тагиле насиловавшего несколько лет девочек педофила приговорили к 24 годам колонии

В Пригородном суде 43-летнего мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за ряд преступлений сексуального характера. По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2020 год совершил развратные действия в отношении четырёх малолетних на тот момент девочек в разных городах Свердловской области. Мужчина общался с девочками через переписки в мессенджерах и при личных встречах.

«Данный субъект и ранее был не в ладах с законом. За его плечами имеется три судимости, которые он получил в 1994, 1998 и 2000 годах. До этого фигурант привлекался к ответственности за имущественные преступления. Теперь он получил длительный срок за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР осуществлены допросы потерпевших, свидетелей и обвиняемого, проверки его показаний, проведены осмотры мест происшествия и предметов, проанализированы заключения судебно-медицинских, комплексных психолого-психиатрических, компьютерно-технических и генетических судебных экспертиз.

Правоохранители отметили, что расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены длительное время назад и в отношении малолетних. Для установления объективной картины произошедшего потребовалась кропотливая и корректная работа как с потерпевшими, так и с их законными представителями.

Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетнего), сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.