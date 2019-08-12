В Нижнем Тагиле накануне Дня города открыли уникальный центр для поддержки предпринимателей со всего Горнозаводского округа

В Нижнем Тагиле накануне 297-летия города открылся центр «Мой бизнес», специалисты которого будут помогать предпринимателям со всего Горнозаводского округа получать необходимую информационную или материальную поддержку. Организация функционирует в рамках работы представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в округе. Теперь уральцам не нужно ехать в Екатеринбург за займом или консультацией по какой-либо узкой бизнес-теме. В одном месте они могут узнать о возможностях, которые предлагают региональный и муниципальный фонды поддержки предпринимательства, побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх. В минувшую пятницу с ней смогли пообщаться и получить от неё необходимую консультацию уже семеро свердловчан.

«У нас порядка 12 тысяч субъектов среднего и малого бизнеса. И открытие такого центра — большое событие для нашего города, — сказал на открытии мэр Владислав Пинаев. — Это не просто здание, которое украсило центральную часть Нижнего Тагила, а многофункциональный центр, куда могут прийти за консультацией предприниматели не только из Нижнего Тагила. Я уже говорил не раз, что город стал привлекательным для жизни и сюда нужно привлекать сейчас и иногородних предпринимателей. Мы развиваемся, строим дороги, садики. Здесь можно жить, работать и заниматься своим бизнесом. Поэтому я со своей стороны буду поддерживать данный центр. И конечно, я очень рад, что это здание наконец-то поменяло свой профиль».

В торжественном открытии самого крупного в регионе центра «Мой бизнес», помимо Пинаева, приняли участие также первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов и глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова. Вместе со свердловским бизнес-омбудсменом Еленой Артюх и директором областного фонда поддержки предпринимательства Ильёй Суллой они нажали на символические кнопки, запустив тем самым пульт управления центром. Ранее уральская стрит-арт-команда Spektr нарисовала на одной из внутренних стен здания огромное граффити, изобразив космонавта в открытом космосе.

«Будем собирать отзывы от посетителей центра, что-то ещё добавим здесь потом, изменим, — сказал Валерий Пиличев, замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. — Осталось сделать амфитеатр и сдвижные шторы для зонирования помещений. На открытие к нам сюда приехали представители центров “Мой бизнес” из 20 регионов России (начиная с Севастополя и заканчивая Хабаровском). Интерес большой, потому что мы сейчас находимся, так сказать, на передовой. Многие берут уже существующие помещения и открывают центр “Мой бизнес” в них. А это здание сразу было спроектировано и сделано по требованиям Минэкономразвития».

В здании на 800 «квадратах» разместятся первый в Нижнем Тагиле коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий до 150 человек. Стать резидентом коворкинга (работает с 9:00 до 00:00) и посетить уникальный центр могут как стартаперы, так и опытные предприниматели со всего Горнозаводского округа. В современном и стильном здании есть всё, что необходимо для долгой и продуктивной работы, в том числе уютные переговорные и кухня. Почти каждый день в центре будут проходить полезные и интересные бизнес-движухи: семинары, тренинги, форумы и креатив-сессии. Записаться на мероприятия можно через сайт фонда.

«Уже с понедельника, 12 августа, стартует проект “Азбука предпринимательства”. В конце месяца мы будем проводить акселератор социальных проектов. Приглашаем всех желающих принять в нём участие», — рассказал Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе.

Только в прошлом году свердловским бизнесменам удалось получить благодаря работе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей свыше 4 млрд рублей. Руководители местных компаний и ИП надеются, что после открытия центра «Мой бизнес» развивать своё дело на Урале, в том числе в отдалённых территориях, станет гораздо проще.

«Здесь столько будет представлено инструментов поддержки предпринимательства, — отметил Вячеслав Малых, гендиректор “Нижнетагильского холодильника” и депутат гордумы. — Можно пройти обучение, касающееся какой-то узкой тематики, да и место само по себе хорошее для проведения каких-либо мероприятий. Я думаю, теперь поддержка предпринимателям будет оказываться мобильнее, быстрее. Больше предпринимателей смогут получить её. Я сам в фонд уже обращался, в том числе за займом до 3 млн рублей на 3 года под 10%. У нас есть небольшой план по развитию нашего предприятия, и те программы, которые предлагает фонд, нам сегодня подходят».

После открытия центра Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подписал несколько важных соглашений о сотрудничестве — с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе, НТИ-УрФУ и Советом директоров профессиональных образовательных учреждений Горнозаводского округа.

Напомним, ранее журналист АН «Между строк» побеседовал с замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым. Он рассказал о «хотелках» и критике уральских бизнесменов, хайповом франчайзинге, оформлении займов через смартфон и нужности круглосуточного коворкинга.