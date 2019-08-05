«Будем оформлять займы через смартфоны». В Свердловском фонде поддержки предпринимателей рассказали об открытии в Тагиле центра «Мой бизнес», ИННОПРОМе и хайповом франчайзинге

В День города в Нижнем Тагиле рядом с отелем «Демидов Плаза» откроется уникальный центр для поддержки предпринимателей со всего Горнозаводского округа «Мой бизнес». В современном здании на пр. Мира, 2а разместятся коворкинг-зона и event-зал, трансформируемый в переговорные. Там же почти ежедневно будут проходить полезные «бизнес-движухи»: форумы, тренинги и семинары. Накануне открытия центра журналист АН «Между строк» побеседовал с замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым. Он рассказал о «хотелках» и критике уральских бизнесменов, хайповом франчайзинге, оформлении займов через смартфон и нужности круглосуточного коворкинга.

ВИПы на открытии центра «Мой бизнес», кредитный конвейер и уход от бумажных документов

— Валерий Валерьевич, изначально планировалось, что центр «Мой бизнес» начнёт работать в Нижнем Тагиле уже в мае. Почему решили перенести открытие?

— В мае проходили многие другие мероприятия, кроме того, возникли некоторые непредвиденные обстоятельства, как это часто бывает на стройках. Здание будущего центра примыкает к жилому дому, и мы стараемся делать ремонт помещений так, чтобы не мешать жителям. Сразу извиняюсь перед ними, если мы принесли им какие-то неудобства. Мы договорились с администрацией Нижнего Тагила, которая нас, к слову, очень поддержала, перенести открытие центра на 9 августа и приурочить ко Дню города. Подготовимся к мероприятию по максимуму. Мы пригласили на него мэра Владислава Пинаева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и главу Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Думаю, что открытие будет представительным. Если министр сам приехать не сможет, отправит кого-то из своих сотрудников.

Сейчас строительные и отделочные работы закончены. Это будет очень красивое и интересное место. Мы организуем там коворкинг-зал с компьютерами и другой необходимой техникой, куда можно прийти поработать спокойно, чтобы никто тебя не дёргал, не мешал. Скорее всего, сделаем его круглосуточным, так как есть люди, те же программисты, которые, как летучие мыши, любят работать по ночам. Зарезервировать места в коворкинге любой желающий сможет через наш сайт. Также в центре оборудован актовый зал, есть пара переговорных комнат.

Будем организовывать в центре разные образовательные мероприятия: проводить встречи с представителями госорганов, налоговой инспекции или с бизнес-омбудсменом, привозить спикеров из Екатеринбурга и Москвы с реальными кейсами. Всё зависит на самом деле от запросов самих предпринимателей, мы очень ждём от них отзывов и каких-то предложений. Они смогут получить прямые ответы на не менее прямые вопросы.

Представительство фонда в Горнозаводском округе открылось лишь весной и сейчас работает с колёс, не имея помещений и какой-то технической базы. Но мы уже фиксируем взрывной рост заявок на наши займы. Думаю, с 9 августа, после открытия центра «Мой бизнес», спрос на наши услуги вырастет ещё больше.

— Какие новые технологии и современные способы коммуникации фонд планирует использовать в центре «Мой бизнес» и вообще при работе с предпринимателями в ближайшее время?

— Уже примерно год в фонде идёт серьёзный процесс цифровизации внутренних процессов. Предпринимателей к нам обращается множество, и, когда выстраиваются очереди из желающих получить какую-либо услугу, это не очень хорошо. Поэтому мы автоматизировали часть процессов, а на днях даже запустили технологию «кредитного конвейера». Теперь бизнесмену не нужно собирать и нести к нам различные справки. Через личный кабинет он вводит свой ИНН, и мы за 10 секунд получаем по нему большое количество информации. Можем проанализировать её и предложить тот инструмент поддержки, который будет ему более интересен. В то же время он через кабинет сам может подать заявку на любой другой наш инструмент: записаться на консультацию или подать заявку, например, на получение займа.

Сегодня наш фонд представлен практически во всех соцсетях: свои странички у нас есть в Facebook, Instagram, «ВКонтакте», работает чат-бот в WhatsApp. В ближайшее время планируем адаптировать личный кабинет под формат смартфонов. Есть класс предпринимателей, которые уже привыкли работать только со смартфонами, — у них там и интернет-банки, и всё остальное. Теперь они через телефоны смогут также работать и с нашим фондом.

Мы стремимся к тому, чтобы практически исключить бумажные версии документов. Это уже немножко прошлый век. Сейчас есть электронные цифровые подписи, геопозиционирование. Но классические методы, когда предприниматель приходит в фонд или представительство, общается со специалистами и заполняет заявку, конечно, останутся. Центр «Мой бизнес» как раз станет местом, где лично можно будет получить максимальную поддержку сразу по нескольким вопросам. Там ведь разместится не только наш фонд, а также Нижнетагильский фонд поддержки предпринимательства. Можно будет получить консультацию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, специалистов Фонда содействия инновациям, Центра поддержки экспорта, Центра инноваций социальной сферы, Центра кластерного развития. Здесь сформируется полный спектр бизнес-услуг.

— Есть люди, которые живут в удалённых от центра сёлах и деревнях, где имеются проблемы и с интернетом, и с мобильной связью. Как работать с такой категорией предпринимателей?

— На 44 территориях Свердловской области уже есть муниципальные фонды поддержки предпринимательства. С бизнесменами из населённых пунктов, где нет таких фондов, работают наши представительства в управленческих округах. Представительство в Горнозаводском округе, как я уже говорил, будет располагаться в центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Наши специалисты планируют выезжать в деревни и сёла и решать все вопросы на месте. Мы для них хотим даже сделать специальное приложение «Рабочее место». Представители фонда будут выезжать, фотографировать бумажные документы и тут же перегонять их в PDF, после чего те автоматически будут загружаться в систему для дальнейшего анализа.

«Наши займы под 7,25% годовых — это очень крутое предложение»

— В этом году фонд провёл в Нижнем Тагиле серию мероприятий, на которых уральские предприниматели смогли высказать свои запросы, а также покритиковать работу вашей организации. Что беспокоит бизнесменов из Горнозаводского округа больше всего?

— Я бы разделил все запросы на две части. В первом случае нас ругают, во втором — советуют что-то изменить. Всего один раз, по-моему, кто-то встал и похвалил нас: «Такие вы молодцы». Но это на самом деле совершенно нормально. Мы с благодарностью относимся к обоснованным замечаниям, отдельно разбираем каждый случай. Я всегда сам лично готов пообщаться, проконсультировать по той или иной теме. И все наши сотрудники тоже никогда никому не отказывают в беседах. Но важно знать, что мы по закону не можем работать, например, с предпринимателями, которые занимаются реализацией подакцизных товаров: алкоголя, горюче-смазочных материалов, драгметаллов.

Есть претензии по поводу того, что мы долго анализируем заявки. Отвечаем, что сейчас как раз идёт процесс цифровизации как наших внутренних бизнес-процессов, так и механизма общения с предпринимателями. Это требует времени. Кто-то просит сделать мероприятие по какой-то теме и с конкретным спикером. Мы с радостью, но по возможности организуем их в этом году. Бывает, сообщают, что у нас в таком-то разделе на сайте что-то некорректно написано. Огромное спасибо, исправим в течение двух часов.

— Если исключить Екатеринбург, в каких городах Свердловской области средний и малый бизнес сегодня наиболее развит?

— Во-первых, очень активен Нижний Тагил: это второй город в области по количеству жителей и развитию малого и среднего бизнеса. Здесь нас активно поддерживают глава города и администрация. Так что, я уверен, с открытием центра «Мой бизнес» мы сможем развернуть здесь работу на полную мощность. В Каменске-Уральском тоже очень много активных предпринимателей, там экономически активное население, есть производственные предприятия. Арамиль очень активный, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Берёзовский.

Важно, чтобы были возможности для развития бизнеса.

ИННОПРОМ: дорогая деловая репутация и хайповый франчайзинг

— В июле в Екатеринбурге состоялась 10-я промышленная выставка ИННОПРОМ, в которой приняли участие 90 стран. Скажите, Валерий Валерьевич, какие соглашения и с кем удалось заключить во время её проведения?

— У нас было на ИННОПРОМе несколько интересных мероприятий. Мы подписали соглашение с Московской биржей. Будем помогать предприятиям в выходе на биржевой рынок. Использование этого инструмента позволяет диверсифицировать источники финансирования и привлечь небанковские инвестиции на любые цели. Не так давно Минэкономразвития России разработало механизм финансовой поддержки для предприятий среднего и малого бизнеса, которые размещают биржевые облигации. Они могут получить компенсацию затрат на листинг облигаций, также им субсидируется часть ставки по купону.

Кроме этого, у нас было подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве с Российской ассоциацией франчайзинга, трёхстороннего — с рекреационным кластером «Гора Белая» и банком «Открытие».

— Есть мнение, что ИННОПРОМ — это по большей части лишь имиджевое мероприятие. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских недавно говорил Е1: «Если по-честному провести аудит всех соглашений, договоров, контрактов, то мыльный пузырь ИННОПРОМа сразу лопнет».

— Можно проверить эффективность ИННОПРОМа при помощи разных методик. Например, посчитать количество подписанных соглашений и те соглашения, которые в дальнейшем были выполнены. Можно посчитать количество денег или людей, которые принимают участие в этом мероприятии. Я думаю, тут необходимо обращать внимание на сочетание нескольких факторов. Во-первых, ИННОПРОМ — это, конечно и безусловно, имиджевое мероприятие, и это очень правильно. Есть такой термин «гудвилл» — деловая репутация, и надо сказать, деловая репутация — дорогая штука, она стоит огромных денег.

Второй момент. ИННОПРОМ для Свердловской области — это ключевое мероприятие года. Здесь действительно можно встретить многих инвесторов, предпринимателей, с которыми никак не можешь состыковаться в другое время, поговорить с ними. Это общепринятая площадка для диалога, что очень важно для нас. Мы, как фонд и институт развития, всегда открыты для предпринимателей и с большим позитивом относимся к тем, кто не только задаёт нам вопросы, но и конструктивно критикует нас. Нормальные предложения, замечания и претензии — это для нас стимул к развитию.

Вряд ли кто-то будет отрицать, что ИННОПРОМ — мероприятие значимое и продвинулось далеко. Я помню первую выставку, она была напротив, где сейчас «Сима-Ленд», совсем маленькая. Сейчас это визитная карточка региона в инвест- и промышленном сообществе, серьёзное мероприятие, которое приносит свои плоды. И надо сказать, организаторы с каждым годом всё больше учитывают какие-то ошибки и исправляют их.

— На ИННОПРОМе обсуждалось создание центра франчайзинга в Свердловской области. Зачем он нужен предпринимателям и в целом региону?

— Мы с 2017 года фиксируем большой спрос со стороны предпринимателей к теме франчайзинга. Особенно заинтересована сегодня молодёжь. Принцип мобильности позволяет при наличии небольших денег купить франшизу на какую-нибудь, например, кофейню. Не пошёл бизнес, продал кофейню, купил франшизу экспресс-почты. Это очень удобно. И вы покупаете не просто технологическую карту или дизайн помещений, а философию бизнеса, его идеологию под ключ.

В последнее время к нам стали обращаться предприниматели с вопросами не только о том, где купить франшизу, но и как её упаковать. У многих есть устойчивый бизнес, и его создателям хотелось бы оформить его во франшизу и получать с него доход. Мы предоставляем такую информационную поддержку, пригласили специальных консультантов из Российской ассоциации франчайзинга из Тюмени, которые помогают правильно выполнить большой объём технической и юридической работы. Мы выпустили уже одну франшизу, это предприятие общественного питания. Ещё 5 франшиз сейчас находятся в проработке: ещё одно предприятие общественного питания, магазин трикотажа, сантехнические сервисы и барбершоп (сейчас это хайповая тема).

Также к нам приходят представители крупных компаний, которые хотят продавать свои франшизы в разные города. Мы помогаем делать и это.

— Валерий Валерьевич, вернёмся к созданию центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Какие крутые и полезные мероприятия, организованные фондом, пройдут в городе после его открытия?

— Когда откроем центр «Мой бизнес», каждый день будут проводиться разные семинары и встречи, круглые столы. У фонда есть образовательный проект «Юридические часы». Когда приезжает юрист, разбирающийся в какой-то очень узкой специализации, и отвечает на волнующие бизнесменов вопросы. Осенью сделаем большой форум, привезём крутых спикеров из Москвы. У меня лично чрезвычайный позитив остался от предыдущей встречи с предпринимателями Горнозаводского округа. Главное, что нам есть что предложить им. Ранее мы говорили про займы для моногородов под 3,5%, однако в связи с огромным спросом лимит выделенных на них денег уже исчерпан. Но есть ещё наши займы под 7,25% и 10% годовых до 5 млн рублей на срок до 3 лет — это тоже очень крутое предложение.

В прошлом году в фонде был открыт Центр инноваций социальной сферы. Он занимается проектами, направленными на развитие уровня жизни в городах области, связанными с социально незащищёнными группами населения. Это бизнес-идеи по утилизации мусора, запуску соцтакси или, например, открытию студенческих кафешек. В конце августа мы запустим этот проект в Нижнем Тагиле. Первым шагом проекта станет креатив-сессия с участием администрации города, бизнес-сообщества, горожан, молодёжи. Все вместе мы определим актуальные для города социальные бизнес-проекты, сформируем команды. Следующим этапом станет акселератор социальных проектов, когда авторы идей будут оформлять их в готовый бизнес. В результате появятся новые компании, которые будут заниматься бизнесом и одновременно решать какую-то социально значимую для города задачу.