В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге пройдёт серия бесплатных тренингов для бизнесменов Горнозаводского округа

Тренинги по ведению эффективных переговоров, управлению финансами и бизнесом, а также форум по экспорту в Узбекистан и Казахстан проведут в ближайшее время для уральских предпринимателей. Бесплатные образовательные мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. На них местные деятели смогут поупражняться в нетворкинге, узнать о мерах поддержки среднего и малого бизнеса, полезных маркетинговых исследованиях, особенностях ведения бухучёта и управления человеческими ресурсами. Все мероприятия организованы Свердловским областным фонд поддержки предпринимательства. В организации рекомендуют записываться на них заранее, так как количество мест ограничено. Для записи необходимо позвонить замруководителя представительства фонда в Горнозаводском округе Екатерине Третьяковой: +7(3435) 46-46-13 (tes@sofp.ru).

24 июля в «Екатеринбург Арене» пройдёт крупный форум «Казахстан — Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса».

Об особенностях, проблемах и перспективах этих направлений предпринимателям расскажут на форуме эксперты Российского экспортного центра, представители стран-партнёров и уральские компании, которые уже имеют опыт работы на рынках Казахстана и Узбекистана. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, где рассмотрят тонкости экспорта медицинской техники, промышленного оборудования и продуктов питания. В фонде отмечают, что бизнес-климат в Казахстане и Узбекистане в последнее время значительно улучшился. Кроме того, при работе с этими странами не возникает языкового барьера, есть возможность вернуть НДС 20%, таможенные процедуры упрощены и транспортные связи налажены.

К участию в форуме приглашаются предприниматели из разных уральских городов, в том числе из Нижнего Тагила. Для тагильчан будет организована бесплатная доставка до «Екатеринбург Арены». Регистрация на мероприятие обязательна.

2–4 августа в Нижнем Тагиле состоится обучение-тренинг по программе «Переговоры».

Мероприятие пройдёт в муниципальном фонде поддержки предпринимательства (ул. Островского, 15), оно рассчитано на 25 человек. За 72 академических часа бизнесменов научат выстраивать стратегию и тактику переговорной позиции. Это позволит им в дальнейшем эффективнее и быстрее налаживать деловые связи с партнёрами, а также разрешать конфликтные ситуации. По итогам тренинга бизнесмены Горнозаводского округа смогут называть себя специалистами по нетворкингу.

9–11 августа в тагильском фонде пройдёт обучение по программе «Управление малым трудовым коллективом».

Продолжительность тренинга составляет 72 часа. За это время 25 бизнесменов научат правильно делегировать и ставить задачи перед своими сотрудниками, мотивировать их к работе, а также выстраивать эффективные коммуникации в коллективе.

12–16 августа фонд проведёт тренинг «Азбука предпринимателя».

Мероприятие пройдёт в новом центре «Мой бизнес» на Мира, 2а (откроется в начале августа). В ходе пятидневного тренинга предприниматели или те, кто только думает об открытии своего дела, научатся создавать бизнес «с нуля». Опытные спикеры расскажут, как разработать бизнес-план, зарегистрировать компанию и, главное, где взять деньги на её старт и развитие. Мероприятие смогут посетить лишь 20 человек.

19–26 августа также в центре «Мой бизнес» пройдёт «Школа предпринимательства».

Тренинг «Школа предпринимательства» будет полезен для бизнесменов, которые хотят развить, расширить или перепрофилировать своё дело. Уральцев научат правильно анализировать собственное предприятие при помощи различных маркетинговых исследований, финансовому планированию и управлению человеческими ресурсами. К концу тренинга каждый предприниматель будет иметь на руках план развития компании, знать, как улучшить её финансовые и производственные показатели. Записаться в «Школу предпринимательства» смогут 20 человек.

30 августа предприниматели Горнозаводского округа приглашаются на креатив-сессию акселератора социальных бизнес-проектов.

Принять участие в мероприятии, которое пройдёт в центре «Мой бизнес», смогут до 150 человек. Уральцам обещают креативный мозговой штурм по созданию бизнес-проектов в социальной сфере, командную работу, кофе-брейк и море позитивного и полезного общения.

Напомним, уже 9 августа в Нижнем Тагиле откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Он разместится в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы переговорная и зоны консультаций. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Уже сейчас, до открытия центра, для уральских бизнесменов проводят полезные и интересные образовательные лекции, семинары и тренинги на самые разные темы. Узнать о них можно на сайте фонда или в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».