В Нижнем Тагиле в преддверии Дня города и открытия центра «Мой бизнес» создали новый арт-объект (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в преддверии Дня города был создан уникальный арт-объект. Уральская стрит-арт команда Spektr нарисовала огромное граффити на территории центра «Мой бизнес», который откроется недалеко от «Демидов Плазы» 9 августа. Теперь сделать запоминающееся селфи с космонавтом, изображённым на 50 кв. м стены, может любой посетитель центра. Об этом АН «Между строк» рассказал Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, в рамках которого и будет функционировать «Мой бизнес».

«Идею с космонавтом предложили мы, команда Spektr помогла с реализацией, — отметил Сергей Федореев. — Проект стены расположили в зоне лектория. Для нас этот образ весьма символичен: предприниматель в бизнесе как астронавт в космосе — смелый и рисковый. Мы создали стену для активностей наших посетителей: здесь можно провести фотосессию, прийти на экскурсию. Можно просто поработать в красивом и модном пространстве, созданном в городе. Центр “Мой бизнес” всегда открыт, прийти сюда можно в любое рабочее время».

Вся работа по созданию селфи-зоны, по словам Федореева, заняла 3 дня. Spektr потратил на рисунок 30 баллонов и 20 литров фасадной краски.

Центр «Мой бизнес», напомним, откроется в здании на пр. Мира, 2а. В нём разместятся первый в Нижнем Тагиле коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий до 150 человек. Любой желающий сможет получить там различные консультации, в том числе от специалистов центров Ural Franchising, инноваций социальной сферы, кластерного развития и поддержки экспорта.

«Центр в Нижнем Тагиле станет самым крупным в Свердловской области объединяющим пространством для предпринимателей, площадью более 800 “квадратов”. В его открытии примут участие первые лица региона и представители Минэкономразвития РФ. Создание центра позволит бизнесу из Нижнего Тагила и соседних территорий получить равный доступ к инструментам поддержки фонда, для этого больше не нужно будет выезжать в Екатеринбург. В центре предприниматели смогут пользоваться коворкинг-зоной, посещать образовательные и деловые мероприятия фонда. Также будут внедрены специальные финансовые программы для бизнеса из моногородов», — рассказали АН «Между строк» в региональном фонде поддержки предпринимательства.

Накануне открытия центра журналист АН «Между строк» побеседовал с замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым. Он рассказал о «хотелках» и критике уральских бизнесменов, хайповом франчайзинге, оформлении займов через смартфон и нужности круглосуточного коворкинга.