В Нижнем Тагиле началось бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Фотокорреспондент АН «Между строк» Артём Тимашев попал в число первых испытуемых

С началом всероссийского голосования за поправки в Конституцию тема коронавируса отошла на второй план, но инфекция от этого никуда не исчезла и даже не стала менее опасной. Фотокорреспондент АН «Между строк» Артём Тимашев, как сознательный гражданин, решил воспользоваться случаем и бесплатно сдать тест на антитела.

«Я увидел новость на сайте АН «Между строк» про то, что Роспотребнадзор Свердловской области запускает пилотный проект по тестированию свердловчан на антитела к COVID-19. Мне стало интересно, был ли я заражён коронавирусом, хоть и за весь период самочувствие было нормальное. Чтобы принять участие в бесплатном тестировании, нужно было заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора и ждать, пока меня выберут случайным методом», - рассказал Артём.

В этот же день, 18 июня, он заполнил анкету и начал ждать. Через неделю, 24 июня на электронную почту пришло письмо с приглашением на обследование. Для теста нужно было сдать кровь из вены во взрослой поликлинике на Вагонке в одну из предложенных дат.

«Когда я пришёл в поликлинику, то в очереди передо мной был только один человек, после меня заняли еще двое, - говорит фотограф. - Зашёл в процедурный кабинет показал паспорт и полис. Врачи минуту, наверное, искали меня по разным спискам, но всё же нашли и начали заполнять какие-то документы и меня позвали на процедуру. В самой процедуре не было ничего особенного – взяли кровь, как обычно. Потом я спросил у медиков, как и когда мне сообщат о результатах, на что получил ответ, что уведомят по телефону, но когда именно – не уточнили».

Антитела, или иммуноглобулины – специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе коронавируса в организм человека, даже если не было ярких признаков болезни. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с враждебным организмом. Наличие антител IgG (иммуноглобулинов G) говорит об устойчивом иммунитете к коронавирусу, а IgM — о недавно перенесённом коронавирусе или о том, что человек болеет прямо сейчас.

«Слышал, что антитела живут в организме у каждого человека разное время, у кого-то неделю, у кого-то месяц. Если у меня будут обнаружены антитела – это значит, что я был бессимптомным переносчиком болезни и есть вероятность, что те, с кем я контактировал (а это моя семья и коллеги) тоже могли заразиться. Правда, у них тоже ни у кого не было симптомов заболевания. Но я обязательно сообщу им, если антитела найдутся. Если не будет антител, то либо я не болел, либо болел, но антитела не выработались. Соблюдать рекомендации о соблюдении дистанции, ношении масок в общественных местах всё равно буду, независимо от того, есть ли эти самые антитела в моей крови или нет», - уверен мужчина.

Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова собщила, что антитела к коронавирусу обнаружены у 20% протестированных. В целом иммунитетом к COVID-19 обладает порядка 7% москвичей.

Ранее лаборатория «Инвитро» опубликовала данные о тестировании свердловчан на антитела к новому коронавирусу. Антитела обнаружили у каждого 25-го жителя региона. 26 мая свою статистику по тестированию на антитела опубликовала лаборатория «Хеликс», и цифры для Екатеринбурга и области получились другие. По их данным, 11% жителей города, сдавших тест, имеют антитела к COVID-19.