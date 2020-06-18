Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19

Роспотребнадзор Свердловской области запускает пилотный проект по тестированию уральцев на антитела к COVID-19. Как заявили в ведомстве, это сделано для того, чтобы изучить иммунитет населения к новой коронавирусной инфекции.

«Коллективный иммунитет является тем фактором, который ограничивает распространение инфекции среди населения. Для прогноза развития эпидемиологической ситуации и корректировки дальнейших мероприятий по предупреждению распространения инфекции необходима информация о состоянии популяционного иммунитета», — сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Тестирование на антитела к COVID-19 начнётся с 23 июня 2020 года. Сдать анализы смогут жители любого возраста вне зависимости, перенесли они заболевание новой коронавирусной инфекцией или нет. Исследование будет проводиться бесплатно.

Пройти тестирование смогут не все желающие. Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить анкету на сайте управления Роспотребнадзора Свердловской области. После того как данные заполненной анкеты попадут в базу, методом случайной выборки, разделив желающих на возрастные категории, будут определены лица, подлежащие лабораторному обследованию. Отобранных для тестирования граждан пригласят по телефону на исследование.