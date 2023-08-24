В Нижнем Тагиле начали замерять выбросы от автомобилей

На городских улицах Нижнего Тагила начали изучать влияние всех видов автотранспорта на атмосферный воздух. Заказчиком проведения исследований является ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (входит в Министерство природных ресурсов и экологии РФ). Аналогичные мероприятия пройдут в Омске и Медногорске, общая цена контракта составляет 20,4 миллиона рублей. Замеры проводятся в рамках нацпроекта «Чистый воздух».

Для анализа отобрали 199 участков самых загруженных дорог Нижнего Тагила. В осуществлении замеров посредством проведения видеофиксации помогают волонтёры из Нижнего Тагила и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Обрабатывать данные будет искусственный интеллект.

«К нам обратились за помощью в установке камер и осуществлении съёмки автомобильного потока. Ежедневно ребята работают на улицах в разных районах города. Это нужно для того, чтобы учёные при помощи нейросети сделали свои выводы. Высота треноги — 4 метра, она устанавливается на обочине дороги, а камера направлена под углом 25 градусов. Наша задача — выставить аппаратуру правильно, чтобы видео было принято учёными, а нейросети смогли подсчитать результаты. В первый день замеров у нас произошла накладка: камеры не перестроились с московского времени на местное, поэтому видео у нас не приняли», — рассказала АН «Между строк» руководитель молодёжного общественного объединения «Волонтёры Нижнего Тагила» Светлана Мусатова.

Женщина добавила, что мониторинг на каждой точке занимает три дня и проводится с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00. На отметке замеры осуществляются по 20–22 минуты, из которых две минуты запасные.

«Сейчас проводятся повторные замеры загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, в данном случае это автотранспорт. В рамках проекта “Чистый воздух” реализуются мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы, чтобы организовать движение в городе и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу», — прокомментировала АН «Между строк» начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская.