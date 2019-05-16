В Нижнем Тагиле началась укладка асфальта на улицах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Нижнем Тагиле началась укладка асфальта на улице Челюскинцев в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году с этой улицы так же, как с Кулибина и Жуковского, исчезнет брусчатка. На ней сделают выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и ещё два слоя по новой технологии. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» уложили на Челюскинцев уже около 400 метров выравнивающего слоя. На объекте, по словам директора подрядной организации Игоря Васильева, задействованы два катка, укладчик, пять самосвалов и автогудронатор. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 16 мая, побывал на объекте и оценил ход ремонтных работ.

«Визуально всё хорошо, но итоговую оценку качеству покрытия даст специализированная организация “Инфраструктура”, — отметил Пинаев. — Работы ведутся уже не только на этой улице, проект реализуется. Стартовали мы хорошо, самое главное, вовремя отыграли все конкурсы. У нас удачно очень получилось, что один конкурс был переходящим и, в общем-то, “Росавтодор” разрешил нам включить эти дороги в реализацию проекта. Обе подрядные организации — и “Тагилдорстрой”, и “УБТ-Сервис” — полностью готовы. Пока всё идёт по плану. Я думаю, что все намеченные работы будут выполнены в срок. Мы логистическую схему составили так, чтобы максимально снизить возможность дорожных заторов».

Жители домов на ГГМ переживают, что после ремонта Челюскинцев автолюбители «начнут гонять» по дороге. По словам главы города, в целях безопасности на улице в дальнейшем будут установлены лежачие полицейские. Кроме того, планируется обустройство обочин и водоотводных канав.

В этом году впервые в истории города отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться компаниями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, и потратят на них более полумиллиарда рублей. В Тагилстроевском районе, например, в этом году сделают три улицы: Товарный двор, Кулибина (от Фестивальной до Восточного шоссе) и Металлургов. Специалисты МУП «Тагилдорстрой» уже приступили к работам на улице Товарный двор. «УБТ-Сервис» уже вовсю ремонтирует Восточное и Северное шоссе.

Диагностика всех улиц, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет проводиться саратовской компанией «Инфраструктура». Её сотрудники уже приехали в Нижний Тагил и провели диагностику на улицах Дзержинского района. Представитель компании Артём Трусихин рассказал сегодня Пинаеву об особенностях работы и пообещал собрать необходимую информацию о состоянии всех улиц, попавших в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», за неделю. Обработка всех данных должна быть завершена до 20 июня. После проведения ремонтов на 21 улице саратовцы снова проведут диагностику.

«Мы уже проводили диагностику улиц в Новокуйбышевске и Воронеже, Пензенской области и Пермском крае. Для работ нам необходима дорожная лаборатория, которая оснащена современным оборудованием. Измеряется продольная ровность участков автодорог, выявляются дефекты и недостатки дорожного покрытия», — рассказал Трусихин.

Напомним, всего за шесть лет в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта планируется привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.