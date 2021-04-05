В Нижнем Тагиле на женщину завели уголовное дело за продажу найденных медалей

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, которая хотела продать две государственные медали «Ветеран труда».

В конце марта полицейские в ходе проведения оперативного мероприятия установили местную жительницу, подозреваемую в сбыте государственных наград. На переходном мосту через железнодорожные пути у здания вокзала на станции Невьянск подозреваемая встретилась с мужчиной, выступившим в роли покупателя, и продала ему медали.

Женщина рассказала полицейским, что нашла медали в контейнере для мусора недалеко от места жительства и из-за финансовых проблем выставила объявление о продаже наград за 2000 рублей на одном из городских сайтов. В ведомстве отметили, что женщина продолжительное время нигде не работает.

«Согласно заключению экспертов, медали являются подлинными государственными наградами, за незаконный сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трёх месяцев.