В Нижнем Тагиле на Вагонке вылетевший на тротуар автомобиль сбил пешехода

В ДТП 17 февраля в 8:30 с участием двух автомобилей на регулируемом перекрёстке Восточное шоссе — проспект Вагоностроителей пострадал пешеход, ожидающий зелёного сигнала светофора.

«Девушка за рулём автомобиля Toyota Ist, двигаясь со стороны улицы Ильича в сторону Юности, при повороте налево на проспект Вагоностроителей врезалась в Chevrolet Cruze под управлением 32-летнего мужчины. После чего автомобиль Chevrolet допустил наезд на пешехода (мужчину 1964 года рождения), который в этот момент находился на тротуаре», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В результате аварии у 57-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. В момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящий момент продолжается расследование по факту ДТП.